Allevamenti visoni in Italia. Speranza sospende le attività (Di martedì 24 novembre 2020) visoni, Allevamenti in Italia: possibili focolai Covid? In via precauzionale il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di sospenderne tutte le attività fino a febbraio Covid-19: possibili focolai tra i visoni? Il ministro della Salute Roberto Speranza, nel rispetto del principio di massima precauzione, ha deciso di sospendere tutte le attività negli Allevamenti Italiani L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 24 novembre 2020)in: possibili focolai Covid? In via precauzionale il ministro della Salute, Roberto, ha deciso dirne tutte lefino a febbraio Covid-19: possibili focolai tra i? Il ministro della Salute Roberto, nel rispetto del principio di massima precauzione, ha deciso dire tutte leneglini L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Piu_Europa : Ministero salute ha sospeso per 3 mesi attività allevamenti #visoni in Italia. Crediamo possa essere occasione per… - SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - Agenzia_Ansa : Il ministro Speranza sospende l'attività degli allevamenti di #visoni Su tutto il territorio italiano fino alla fin… - ApieneMani : RT @labelmondo: Molti Stati in Europa hanno già vietato gli allevamenti di animali «da pelliccia»: il Regno Unito, l’Austria, la Francia, i… - MediaHotelRadio : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro Speranza sospende l'attività degli allevamenti di #visoni Su tutto il territorio italiano fino alla fine di f… -