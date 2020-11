Alberi per il futuro 2020, la festa social ha invaso l’Italia (Di martedì 24 novembre 2020) “L’albero è l’esplosione lentissima di un seme”. Così scriveva l’artista e scrittore italiano Bruno Munari. Con questo spirito nonostante l’emergenza Covid, anche quest’anno migliaia di cittadini hanno partecipato in tutta Italia ad #AlberiperIlfuturo, l’iniziativa di forestazione urbana partecipata senza simboli politici, lanciata nel 2015 dagli attivisti del MoVimento 5 Stelle insieme a Gianroberto Casaleggio. Lo abbiamo fatto in maniera diversa. Rispettando sempre il distanziamento fisico e se fuori casa con la mascherina. Ma anche quest’anno migliaia di nuovi Alberi e piante hanno iniziato ad arricchire le nostre città, donandoci nuovo ossigeno e preziosa ombra. Si vanno a sommare ai 57.000 Alberi già messi a dimora in 250 città italiane dal 2015 grazie a questa iniziativa trasversale. La Rete, con le tante ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 24 novembre 2020) “L’albero è l’esplosione lentissima di un seme”. Così scriveva l’artista e scrittore italiano Bruno Munari. Con questo spirito nonostante l’emergenza Covid, anche quest’anno migliaia di cittadini hanno partecipato in tutta Italia ad #perIl, l’iniziativa di forestazione urbana partecipata senza simboli politici, lanciata nel 2015 dagli attivisti del MoVimento 5 Stelle insieme a Gianroberto Casaleggio. Lo abbiamo fatto in maniera diversa. Rispettando sempre il distanziamento fisico e se fuori casa con la mascherina. Ma anche quest’anno migliaia di nuovie piante hanno iniziato ad arricchire le nostre città, donandoci nuovo ossigeno e preziosa ombra. Si vanno a sommare ai 57.000già messi a dimora in 250 città italiane dal 2015 grazie a questa iniziativa trasversale. La Rete, con le tante ...

enpaonlus : L’abete abbattuto per l’albero di Natale di New York era la casa di una civetta sopravvissuta ai 270 …… - sbonaccini : Oggi Giornata Nazionale dell'Albero. Poche settimane fa abbiamo lanciato la grande campagna 'green' che vedrà aggiu… - antoniospadaro : +++ Oggi, #21novembre sarà la Giornata Mondiale degli #Alberi. Ottima occasione per leggere uno spledido articolo d… - 4liveit : Stanziati dal Comune 250.000 € per interventi di potatura: - Andreacritico : RT @GioMatLTER: Abbiamo già competenze per verde urbano e futuro più sostenibile per le nostre città. Abbiamo anche Alberi Italia. Valorizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberi per Alberi per salvare le città: "Non più arredo, ma sistema produttivo autonomo" L'HuffPost Natale e Coronavirus, come si stanno preparando i Paesi europei per salvare le feste

ma gli alberi di Natale si possono già comprare dal 20 di questo mese, mentre bar e ristoranti dovranno attendere ancora prima di riaprire i battenti. Le chiese potrebbero rimanere chiuse per evitare ...

Fedrigoni, pianta un bosco nel milanese per la collettività

Un bosco di 1.530 piante autoctone al confine tra Caponago e Pessano con Bornago, per riqualificare un’area ora stretta tra industrie e superstrade e trasformarla in un polmone verde a disposizione de ...

ma gli alberi di Natale si possono già comprare dal 20 di questo mese, mentre bar e ristoranti dovranno attendere ancora prima di riaprire i battenti. Le chiese potrebbero rimanere chiuse per evitare ...Un bosco di 1.530 piante autoctone al confine tra Caponago e Pessano con Bornago, per riqualificare un’area ora stretta tra industrie e superstrade e trasformarla in un polmone verde a disposizione de ...