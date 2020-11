Alba Parietti senza freni confessa: “Ho avuto fantasie peccaminose su…” (Di martedì 24 novembre 2020) Alba Parietti non finisce mai di stupirci con le sue dichiarazioni. Questa volta, la showgirl è finita nel mirino del gossip per alcune affermazioni fatte nel corso di un’intervista che non sono passate inosservate. Infatti, la Parietti ha ammesso di aver fatto delle “fantasie peccaminose” su un sacerdote in passato. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato la conduttrice. “Ho desiderato Padre Georg”: la confessione di Alba Parietti Di recente, Alba Parietti ha deciso di raccontarsi senza filtri alle pagine del settimanale DiPiù e, nel corso dell’intervista, la showgirl si è anche lasciata andare a qualche confessione inaspettata. Infatti, la conduttrice ha rivelato di aver fatto in passato alcune ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 24 novembre 2020)non finisce mai di stupirci con le sue dichiarazioni. Questa volta, la showgirl è finita nel mirino del gossip per alcune affermazioni fatte nel corso di un’intervista che non sono passate inosservate. Infatti, laha ammesso di aver fatto delle “” su un sacerdote in passato. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato la conduttrice. “Ho desiderato Padre Georg”: la confessione diDi recente,ha deciso di raccontarsifiltri alle pagine del settimanale DiPiù e, nel corso dell’intervista, la showgirl si è anche lasciata andare a qualche confessione inaspettata. Infatti, la conduttrice ha rivelato di aver fatto in passato alcune ...

