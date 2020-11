Alba Parietti “fantasie peccaminose” | «Ho desiderato Padre Georg | ecco cos’è successo»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 24 novembre 2020) Non smette di stupire. «Confesso, houn sacerdote:… Me lo sono trovato di fronte e la mia testa è stata invasa da fantasie peccaminose…», ha rivelato l’ex showgirl torinese, oggi opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, in un’intervista al settimanale DiPiù. La 59enne ha confidato al giornale di aver fatto pensieri alquanto spinti nei confronti dello storico segretario di papa Benedetto XVI dopo averlo incontrato per caso durante un viaggio in treno. «Ho sentito salire in me certe sensazioni che mi hanno costretto a voltarmi verso il finestrino…», ha detto il volto noto, ricordando quell’incontro così “focoso”. leggi anche l’articolo —> L’ospite fissa di Barbara D’Urso spudorata: “Vado da lei perché ho 3 ville da mantenere” «Mi sono sentita come se fossi sul ...