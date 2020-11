Al via le riprese de L’Amica Geniale 3, nei primi episodi ancora Margherita Mazzucco e Gaia Girace (Di martedì 24 novembre 2020) Al via le riprese de L’Amica Geniale 3. Pensavamo che questo momento non sarebbe arrivato fino all’inizio del prossimo anno ma, a quanto pare, è arrivato anche per le nostre amiche geniali il momento di mettersi a lavoro. In questi giorni i riflettori si sono riaperti per le strade di Napoli e adesso toccherà anche al nuovo capitolo della fiction nata dall’idea e dai personaggi di Elena Ferrante prenderà forma in attesa della messa in onda che inevitabilmente slitterà all’autunno nel 2021. Le riprese de L’Amica Geniale 3 hanno preso il via a Napoli e metterà insieme le prime scene di “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo capitolo che ha come protagoniste Gaia Girace nei panni di Lila ed Elisa Del Genio in quelli di Lenù. Secondo le prime ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Al via lede3. Pensavamo che questo momento non sarebbe arrivato fino all’inizio del prossimo anno ma, a quanto pare, è arrivato anche per le nostre amiche geniali il momento di mettersi a lavoro. In questi giorni i riflettori si sono riaperti per le strade di Napoli e adesso toccherà anche al nuovo capitolo della fiction nata dall’idea e dai personaggi di Elena Ferrante prenderà forma in attesa della messa in onda che inevitabilmente slitterà all’autunno nel 2021. Lede3 hanno preso il via a Napoli e metterà insieme le prime scene di “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo capitolo che ha come protagonistenei panni di Lila ed Elisa Del Genio in quelli di Lenù. Secondo le prime ...

Ultime Notizie dalla rete : via riprese L'Amica Geniale torna in città: al via le riprese per il 3° capitolo della fiction Minformo LIVE TJ - JUVE-FERENCVAROS 1-1 - Si riparte! Juve in possesso di palla

46' - VIA ALLA RIPRESA! Juve in possesso di palla. 21:48 - Squadre a riposo all'Allianz Stadium. È 1-1 il risultato all'intervallo, con i bianconeri in svantaggio in virtù del gol di Uzuni. A ...

Grey's Anatomy 17, stasera su FOX al via la nuova stagione: anticipazioni

Stasera su FOX, alle 21:00, prende il via Grey's Anatomy 17 con un doppio episodio e, a seguire, andrà in onda la première di This Is Us 5. Debutti importanti stasera su FOX dove, alle 21:00, prende i ...

