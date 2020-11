Aggancio vicino tra Lega e PD con ultimi sondaggi politici Ixè di oggi 24 novembre

Leggi su bufale

(Di martedì 24 novembre 2020) Ci sono nuove indicazioni interessanti a proposito deglidi24resi noti da Ixè, altra fonte che ha un certo peso tra quelle che operano in Italia, con cui si conferma sostanzialmente il trend recente. In seguito ai dati condivisi poco più di una settimana fa anche sul nostro sito, occorre infatti prendere in esame le statistiche che mettono sotto la lente d’ingrandimento soprattuttoe PD, senza dimenticare il consenso per leader come Conte, Salvini e Meloni in questo particolare momento storico. Cosa dicono sue PD conIxe diNumeri, quelli che esaminiamo24a proposito ...