Affido familiare | cos’è e come funziona La tutela del minore

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 24 novembre 2020) Vogliamo di seguito occuparci di un istituto di non esigua applicazione nella realtà pratica, ovvero quello dell’. Ecco allora perché talvolta diventa una via obbligata per coloro che non hanno i mezzi per allevare, accudire e dare il giusto sostentamento al proprio figlio. Se ti interessa saperne di più sull’adozione internazionale,in Italia, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: di che si tratta in concreto? i motivi Anzitutto distinguiamo l’dall’adozione: a differenza di quest’ultimo si tratta infatti di una misura temporanea, che può riguardare anche coppie non sposate e single, che possono di fatto divenire affidatari di un ...