Adriana Volpe | la passione per i cani | Luna e Grace | chi sono

Leggi su viagginews

(Di martedì 24 novembre 2020) Cosa sapere sue ladella nota showgirl e conduttrice per i, chi. La nota showgirl, mamma della piccola Giselle, è anche una grande amante degli animali. Anche per tale ragione, è stato particolarmente ‘cattivo’ lo scherzo che hanno messo in atto nei suoi confronti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com