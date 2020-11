Acqui Terme, muore a 53 anni di coronavirus operatrice sanitaria di un reparto Covid (Di martedì 24 novembre 2020) Cinzia Avigo lavorava a Medicina, poi riconvertita in area specializzata. Il sindaco: "Nessuno si senta al sicuro" Leggi su repubblica (Di martedì 24 novembre 2020) Cinzia Avigo lavorava a Medicina, poi riconvertita in area specializzata. Il sindaco: "Nessuno si senta al sicuro"

