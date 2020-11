“A Natale si morirà più di infarto che di Covid”: scenario tragico, l’allarme dei cardiologi (Di martedì 24 novembre 2020) Si rischierà a breve di morire più di infarto che di Covid. A preoccupare non è solo quella quota di 50 mila decessi superata dall’Italia. Il dato drammatico ne racchiude un altro ancora, altrettanto devastante. l’allarme arriva infatti anche dai cardiologi: “Denunciamo la gravissima situazione che si sta determinando negli ospedali del nostro Paese a danno dei pazienti cardiologici a causa della pandemia. Dalla Lombardia alla Sicilia assistiamo alla riduzione dei posti letto cardiologici per fare posto ai pazienti Covid. Addirittura vengono chiuse intere unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC) per creare terapie intensive per pazienti Covid. L’intasamento dei Pronto Soccorso ed i percorsi promiscui in questi servizi di pronto intervento stanno inoltre determinando la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) Si rischierà a breve di morire più diche di Covid. A preoccupare non è solo quella quota di 50 mila decessi superata dall’Italia. Il dato drammatico ne racchiude un altro ancora, altrettanto devastante.arriva infatti anche dai: “Denunciamo la gravissima situazione che si sta determinando negli ospedali del nostro Paese a danno dei pazientici a causa della pandemia. Dalla Lombardia alla Sicilia assistiamo alla riduzione dei posti lettoci per fare posto ai pazienti Covid. Addirittura vengono chiuse intere unità di terapia intensivaca (UTIC) per creare terapie intensive per pazienti Covid. L’intasamento dei Pronto Soccorso ed i percorsi promiscui in questi servizi di pronto intervento stanno inoltre determinando la ...

SecolodItalia1 : “A Natale si morirà più di infarto che di Covid”: scenario tragico, l’allarme dei cardiologi - Fragira67 : @PamelaFerrara Ma alla fine se non si festeggia con millemila persone a tavola, morirà qualcuno. Io sono anni che f… - passepartout_j : @RaiNews Ma sì, altro che virus .... Prendiamoci qualche morto in più perché qualcuno deve sciare a Natale. Vista… - YoungGanesha : Ma se questi vogliono incontrare Cristo di persona a #Natale, in un Cenone con vergini e vino, qual è il problema?… - anninavigneto : Ma davvero abbiamo la irrinunciabile necessità di festeggiare il Natale? Siamo seri, abbiamo visto le aperture esti… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale morirà Boccia: "Fuori c'è gente che muore e si pensa ai cenoni di Natale" Minformo