A Natale regole europee: impianti di sci chiusi anche nei Paesi vicini (Di martedì 24 novembre 2020) Il Governo preme la Ue per uniformare le misure per il Natale. Un patto con i Paesi vicini per mantenere chiusi gli impianti sciistici almeno fino al 10 gennaio . E, possibilmente, senza fissare neanche una data per la riapertura, per evitare che la neve, con gli assembramenti in cabinovia e nei rifugi, diventi, un nuovo Ferragosto portando un'eventuale terza ondata.

