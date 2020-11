“A Natale niente zone rosse”. Coronavirus, ad annunciarlo è il premier Conte (Di martedì 24 novembre 2020) “Il periodo natalizio richiede misure ad hoc”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7, a proposito dell’emergenza Coronavirus. “Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile”.”Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia – ribadisce -, il periodo natalizio richiede misure ad hoc”. “Stiamo agendo con responsabilità, metodo e trasparenza. Ce la stiamo mettendo tutta” sottolinea il presidente del Consiglio. “Oggi si dice che siamo impreparati alla seconda ondata di Coronavirus. Abbiamo portato sotto controllo la curva nella prima ondata, in tempi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) “Il periodo natalizio richiede misure ad hoc”. E’ quanto ha detto ilGiuseppe, ospite di Otto e mezzo su La7, a proposito dell’emergenza. “Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile”.”Sullo spostamento tra regioni a, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo piùrosse. Tuttavia – ribadisce -, il periodo natalizio richiede misure ad hoc”. “Stiamo agendo con responsabilità, metodo e trasparenza. Ce la stiamo mettendo tutta” sottolinea il presidente del Consiglio. “Oggi si dice che siamo impreparati alla seconda ondata di. Abbiamo portato sotto controllo la curva nella prima ondata, in tempi ...

