“A fine dicembre potremmo avere riduzione del 30% dei ricoveri, ma le persone rispettino le regole”: parla il primario del Sacco di Milano (Di martedì 24 novembre 2020) “Se i dati si dovessero confermare mi aspetto nei prossimi giorni una fase di stabilizzazione. Si potrebbe osservare un miglioramento netto a partire dai primi giorni di dicembre. La curva dei ricoveri potrebbe scendere, scenderà lentamente. L’augurio è vedere verso la fine del prossimo mese una riduzione dei posti letto di terapia intensiva occupati di almeno del 30%. Tutto questo è legato alla correttezza dei comportamenti sociali: quello che a me fa più paura è il ponte dell’Immacolata e di Sant’Ambrogio”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, Emanuele Catena, primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano. “I segnali positivi – ha detto – ci sono: sicuramente quello che si sta osservando è un minor accesso al pronto soccorso da parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Se i dati si dovessero confermare mi aspetto nei prossimi giorni una fase di stabilizzazione. Si potrebbe osservare un miglioramento netto a partire dai primi giorni di. La curva deipotrebbe scendere, scenderà lentamente. L’augurio è vedere verso ladel prossimo mese unadei posti letto di terapia intensiva occupati di almeno del 30%. Tutto questo è legato alla correttezza dei comportamenti sociali: quello che a me fa più paura è il ponte dell’Immacolata e di Sant’Ambrogio”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, Emanuele Catena,del reparto di terapia intensiva dell’ospedaledi. “I segnali positivi – ha detto – ci sono: sicuramente quello che si sta osservando è un minor accesso al pronto soccorso da parte di ...

uponmyshoulders : RT @G4YBEOM: GIVEAWAY “BE” FINE 20 DICEMBRE. Sono tornata con i giveaway e per partecipare dovete solo seguirmi e rt questo post. Il vinci… - michx_tae : RT @G4YBEOM: GIVEAWAY “RESONANCE P.1” ENTRAMBE LE VERSIONI: FINE 20 DICEMBRE. Sono tornata con i giveaway e per partecipare dovete solo se… - Anna34912912 : RT @G4YBEOM: GIVEAWAY “BE” FINE 20 DICEMBRE. Sono tornata con i giveaway e per partecipare dovete solo seguirmi e rt questo post. Il vinci… - jaemineternally : RT @G4YBEOM: GIVEAWAY “RESONANCE P.1” ENTRAMBE LE VERSIONI: FINE 20 DICEMBRE. Sono tornata con i giveaway e per partecipare dovete solo se… - _cherryblvssom : RT @G4YBEOM: GIVEAWAY “BE” FINE 20 DICEMBRE. Sono tornata con i giveaway e per partecipare dovete solo seguirmi e rt questo post. Il vinci… -

Ultime Notizie dalla rete : fine dicembre A dicembre pochi giorni di scuola. Dal ponte dell’immacolata alle vacanze di Natale, tutte le date Orizzonte Scuola Covid, Conte: “Zone rosse? Pronti a toglierle da dicembre”

Il vaccino alla fine di gennaio “Non c’è un orientamento ... “Il Consiglio europeo di dicembre sarà decisivo – ha spiegato per trovare l’accordo sul Recovery fund.

Bollettino Coronavirus di oggi. Contagi Covid in Italia del 24 novembre

L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre. Resta in primo piano il tema delle festività e dello sci. Chiudere una stazione sciistica a Natale è come chiudere un albergo al mare a Ferragosto, dice il ...

Il vaccino alla fine di gennaio “Non c’è un orientamento ... “Il Consiglio europeo di dicembre sarà decisivo – ha spiegato per trovare l’accordo sul Recovery fund.L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre. Resta in primo piano il tema delle festività e dello sci. Chiudere una stazione sciistica a Natale è come chiudere un albergo al mare a Ferragosto, dice il ...