91 donne uccise, picco di reati in famiglia: ecco perché (Di martedì 24 novembre 2020) Il primo report sul Codice Rosso: maltrattamenti in famiglia in aumento dell'11%. Un trend che "può essere imputato alle misure di contenimento da lockdown che hanno portato a situazioni di convivenza forzata". Durante il lockdown si è registrato un aumento dei procedimenti iscritti per maltrattamenti contro familiari e conviventi catalogabili come violenza di genere pari L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

