8 | 5 miliardi in fumo | ecco quanto ci costa la guerra del governo allo sci

Leggi su ilparagone

(Di martedì 24 novembre 2020) Ristoratori, albergatori e gestori di impianti dovranno mettersi presto l’anima in pace: ilha deciso di dichiararealla stagione sciistica, e pazienza se in tanti speravano nell’arrivo delle vacanze invernali per provare a respirare un po’ dopo tante settimane di restrizioni, chiusure e difficoltà economiche. Salvo improvvisi ripensamenti, l’esecutivo ha così deciso di ignorare le proteste di un settore che rischia di far registrare perdite mostruose, convinto che un allentamento potrebbe essere pericoloso: le conseguenze, numeri alla mano, rischiano però di essere pesantissime. Nella peggiore delle ipotesi, quello di una chiusura prolungata di tutti gli impianti anche nelle prossime settimane, il rischio è infatti quello di un crollo del fatturato fino al 70%, che quantificato equivale a una perdita secca di quasi 8,5 ...