24Bottles e Chiara Ferragni | collaborazione tra due eccellenze italiane

Il brand di design italiano e Chiara Ferragni annunciano la collaborazione per la prima borraccia termica realizzata dalle due eccellenze italiane lanciando Chiara Ferragni Clima Bottle, dallo stile unico e leggero. L'iconica @CFMascotte, il pattern pop e la finitura glossy la rendono l'accessorio più desiderabile di questo inverno. "La collaborazione con Chiara Ferragni rappresenta un'ulteriore conferma per 24Bottles come la bottiglia del mondo fashion", affermano Giovanni Randazzo e Matteo Melotti, i giovani fondatori del brand di design. "Lavorare in tandem con un'imprenditrice come Chiara Ferragni ci rende particolarmente orgogliosi di poter rappresentare le ...

