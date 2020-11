Zingaretti, i progressisti italiani puntano all'asse Biden-Starmer (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - “Non tutti i partiti politici europei hanno salutato la vittoria di Biden con soddisfazione: le forze democratiche progressiste e socialiste sì. Non è un caso”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una lettera inviata a Repubblica. Secondo Zingaretti, “questi mesi di pandemia” ricollocano l'Europa “su una nuova frontiera, quella di un nuovo protagonismo all'insegna della rivoluzione green, della modernizzazione digitale e dell'inclusione sociale. Finalmente ci si è accorti che alti tassi di disuguaglianza minano non solo le vite di milioni di esseri umani ma le democrazie stesse. Le teorie del pensiero unico neoliberista e del trionfo dei mercati hanno prodotto paure e solitudine e hanno dato forza a follie nazionaliste e sovraniste improntate sull'isolamento e sui muri per difendersi. Una spirale pericolosa messa ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - “Non tutti i partiti politici europei hanno salutato la vittoria dicon soddisfazione: le forze democratiche progressiste e socialiste sì. Non è un caso”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola, in una lettera inviata a Repubblica. Secondo, “questi mesi di pandemia” ricollocano l'Europa “su una nuova frontiera, quella di un nuovo protagonismo all'insegna della rivoluzione green, della modernizzazione digitale e dell'inclusione sociale. Finalmente ci si è accorti che alti tassi di disuguaglianza minano non solo le vite di milioni di esseri umani ma le democrazie stesse. Le teorie del pensiero unico neoliberista e del trionfo dei mercati hanno prodotto paure e solitudine e hanno dato forza a follie nazionaliste e sovraniste improntate sull'isolamento e sui muri per difendersi. Una spirale pericolosa messa ...

