Yemen, cosa c’è dietro l’attacco Houthi contro il petrolio di Gedda (Di lunedì 23 novembre 2020) Un portavoce dei ribelli Houthi ha dichiarato che un missile lanciato dallo Yemen avrebbe centrato un impianto della Saudi Aramco a Gedda, città nel Mar Rosso dove si trova il palazzo reale al Salam. A colpire il territorio saudita sarebbe stato uno Quds-2, modello che i ribelli Yemeniti assembrano grazie all’assistenza e all’invio dei pezzi da parte dei Pasdaran sulla base dell’iraniano Soumar. L’Arabia Saudita non ha confermato l’attacco, sebbene dal controllo delle immagini satellitari sembrano esserci dei segni di danneggiamento in uno dei silos del Jeddah Bulk Plant. Aspetto che conferma alcuni video che circolano tra i social network di fiamme in un impianto (video chiaramente non confermabili senza informazioni ufficiali). Satellite imagery from #Jeddah, #KSA shows damage to ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 novembre 2020) Un portavoce dei ribelliha dichiarato che un missile lanciato dalloavrebbe centrato un impianto della Saudi Aramco a, città nel Mar Rosso dove si trova il palazzo reale al Salam. A colpire il territorio saudita sarebbe stato uno Quds-2, modello che i ribelliiti assembrano grazie all’assistenza e all’invio dei pezzi da parte dei Pasdaran sulla base dell’iraniano Soumar. L’Arabia Saudita non ha confermato, sebbene dalllo delle immagini satellitari sembrano esserci dei segni di danneggiamento in uno dei silos del Jeddah Bulk Plant. Aspetto che conferma alcuni video che circolano tra i social network di fiamme in un impianto (video chiaramente non confermabili senza informazioni ufficiali). Satellite imagery from #Jeddah, #KSA shows damage to ...

