World Padel Tour | giocata da urlo di Tapia

PadelReview : Rivivi tutte le partite più importanti del Cupra Las Rozas Open - PadelReview : Il 'Por Tres' nel WPT: sempre più raro ma di grande efficacia - PadelReview : Chingotto e Tello dominano Lebron e Galan e vincono il Las Rozas Open 2020 - PadelReview : Paula Josemaria e Bea Gonzalez fanno l'impresa, vittoria al terzo su Marrero-Ortega - PadelReview : WPT Las Rozas Open: la diretta streaming delle semifinali (sessione pomeridiana) -

Ultime Notizie dalla rete : World Padel

Corriere dello Sport.it

E' la terza vittoria consecutiva di un torneo per le due spagnole. In finale hanno avuto la meglio in due set per 6-0 / 7-6 contro Bea Gonzalez e Paula Josemaria ...Il padel è lo sport del momento. Cugino del tennis sta recentemente raccogliendo sempre più apprezzamenti in Italia, nonostante sia ...