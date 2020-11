Wanda Nara sportiva sui social | lo scatto che ha incantato i followers

Leggi su serieanews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Mentre Icardi lavora per tornare il prima possibile sul rettangolo di gioco, la bellasi concede con unodalle forme incontenibili. Mauro Icardi non vive un momento particolarmente brillante in quel di Parigi. Nonostante la fiducia da parte del club che ha deciso di puntare ancora sull’ex attaccante dell’Inter, il ginocchio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.