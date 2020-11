«Wagatha Christie», la guerra delle Wag: Wayne Rooney in tribunale (Di lunedì 23 novembre 2020) La denuncia di Coleen Rooney un anno fa: «Rebekah Vardy vende le mie foto ai tabloid». I mariti si tengono fuori dalla discussione mentre impazza il caso sui social. La cosa più divertente del processo che tiene banco su social e tabloid britannici da ottobre 2019, è che è stato addirittura soprannominato: «Wagatha Christie», per L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) La denuncia di Coleenun anno fa: «Rebekah Vardy vende le mie foto ai tabloid». I mariti si tengono fuori dalla discussione mentre impazza il caso sui social. La cosa più divertente del processo che tiene banco su social e tabloid britannici da ottobre 2019, è che è stato addirittura soprannominato: «», per L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

