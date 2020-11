Vodafone Italia: zero emissioni proprie di gas a effetto serra entro il 2025 (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Vodafone Italia ha anticipato gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra al 2025 e ha annunciato che la rete Vodafone è già alimentata al 100% da fonti rinnovabili tramite l’acquisto di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificate per la propria rete e anche per i propri uffici. Per azzerare le emissioni di gas a effetto serra relative a emissioni proprie entro il 2025 (Scope 1 e 2) – in anticipo di 5 anni rispetto agli obiettivi della capogruppo, Vodafone Italia continuerà il suo percorso di efficienza energetica, avvierà la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) –ha anticipato gli obiettivi didi gas aale ha annunciato che la reteè già alimentata al 100% da fonti rinnovabili tramite l’acquisto di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificate per la propria rete e anche per i propri uffici. Per azzerare ledi gas arelative ail(Scope 1 e 2) – in anticipo di 5 anni rispetto agli obiettivi della capogruppo,continuerà il suo percorso di efficienza energetica, avvierà la ...

PivaPaola : RT @cliclavoro: Posizioni aperte @VodafoneIT - cliclavoro : Posizioni aperte @VodafoneIT - PuntoCellulare : Vodafone Italia anticipa gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra al 2025 e annuncia che la r… - VodafoneIT : @Tiziana_75 Ciao Tiziana, puoi trovare tutte le info qui: - bennaturali : Ho supportato DreamLab per 1 ora, 40 minuti e 19 secondi, e completato 7 calcoli per il progetto DRUGS Fase 5. Unis… -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone Italia Vodafone Italia: zero emissioni proprie di gas a effetto serra entro il 2025 Il Messaggero Vodafone Italia: zero emissioni proprie di gas a effetto serra entro il 2025

(Teleborsa) - Vodafone Italia ha anticipato gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra al 2025 e ha annunciato che la rete Vodafone è già alimentata al 100% da fonti ...

Vodafone - obiettivo zero emissioni di gas serra nel 2025

Vodafone Italia anticipa gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra al 2025 e annuncia che la rete Vodafone è già alimentata al 100% da fonti rinnovabili tramite l'acquisto di ener ...

(Teleborsa) - Vodafone Italia ha anticipato gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra al 2025 e ha annunciato che la rete Vodafone è già alimentata al 100% da fonti ...Vodafone Italia anticipa gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra al 2025 e annuncia che la rete Vodafone è già alimentata al 100% da fonti rinnovabili tramite l'acquisto di ener ...