Vittorio Feltri, l'affondo: "Pensare a come salvare il Natale? No, a come salvarci la pelle" (Di lunedì 23 novembre 2020) Tutto in una frase. Tutto in una decina di parole, molto meno dello spazio massimo concesso da Twitter. Si parla dell'ultima, pungente, riflessione di Vittorio Feltri. Un commento tranchant relativo a uno dei temi più dibattuti in questi giorni, in queste settimane: il Natale. Già, feste e cenoni a rischio per l'emergenza coronavirus, la possibilità che il governo provi ad impedire di riunirci. Per il direttore di Libero, però, il dibattito appare stucchevole. O meglio, errato. Tanto che cinguetta: "Invece di Pensare a come salvare il Natale, pensiamo a salvarci la pelle". Già, la priorità resta debellare il coronavirus. Con buona pace del Natale. Quel Natale che il direttore non ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Tutto in una frase. Tutto in una decina di parole, molto meno dello spazio massimo concesso da Twitter. Si parla dell'ultima, pungente, riflessione di. Un commento tranchant relativo a uno dei temi più dibattuti in questi giorni, in queste settimane: il. Già, feste e cenoni a rischio per l'emergenza coronavirus, la possibilità che il governo provi ad impedire di riunirci. Per il direttore di Libero, però, il dibattito appare stucchevole. O meglio, errato. Tanto che cinguetta: "Invece diil, pensiamo ala". Già, la priorità resta debellare il coronavirus. Con buona pace del. Quelche il direttore non ha ...

