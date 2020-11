Vittoria Puccini accusata di omicidio, i misteri dell’attrice (Di lunedì 23 novembre 2020) Vittoria Puccini è la protagonista della nuova serie tv Rai. Nell’intervista per il Corriere Della Sera ha spoilerato: “Io accusata di omicidio” L’abbiamo vista nei panni di Elisa di Rivombrosa, nel film Baciami ancora, Tutta colpa di Freud ed ora è pronta a stupirci con un’altra sua performance. Si intitola La fuggitiva ed è un L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020)è la protagonista della nuova serie tv Rai. Nell’intervista per il Corriere Della Sera ha spoilerato: “Iodi” L’abbiamo vista nei panni di Elisa di Rivombrosa, nel film Baciami ancora, Tutta colpa di Freud ed ora è pronta a stupirci con un’altra sua performance. Si intitola La fuggitiva ed è un L'articolo proviene da YesLife.it.

MaurizioSubis : A causa del Covid abbiamo finito a luglio delle scene iniziate a febbraio. Se lo immagina girare a Roma con cappott… - Federic01996 : RT @EnfantProdige: Sarah Felberbaum nel cast di 'Non Mi lasciare' Fiction per Rai1 con Vittoria Puccini Giulio Corso nel cast di 'Luna Par… - ZeusMega : RT @EnfantProdige: Sarah Felberbaum nel cast di 'Non Mi lasciare' Fiction per Rai1 con Vittoria Puccini Giulio Corso nel cast di 'Luna Par… - EnfantProdige : Sarah Felberbaum nel cast di 'Non Mi lasciare' Fiction per Rai1 con Vittoria Puccini Giulio Corso nel cast di 'Lun… - LauraBini11 : #DomenicaIn Milly Carlucci che ovviamente da questa settimana comincerà a organizzare la prox edizione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini Vittoria Puccini è «La fuggitiva»: «Io, accusata di omicidio, in cerca della verità» I misteri di Vittoria Corriere della Sera "Ballando ho battuto me stesso" Il trionfo a sorpresa di Gilles

di Barbara Berti "Davvero ho vinto? Mi devo ancora svegliare da questo meraviglioso sogno". Parola di Gilles Rocca (39 anni), l’attore romano trionfatore della 15ª edizione di Ballando con le stelle, ...

Vittoria Puccini/ “Non sono più Elisa di Rivombrosa, la Fallaci ruolo più difficile”

Vittoria Puccini si è raccontata ai microfoni del Corriere della Sera: si parla anche del suo nuovo impegno televisivo ne La Fuggitiva ...

di Barbara Berti "Davvero ho vinto? Mi devo ancora svegliare da questo meraviglioso sogno". Parola di Gilles Rocca (39 anni), l’attore romano trionfatore della 15ª edizione di Ballando con le stelle, ...Vittoria Puccini si è raccontata ai microfoni del Corriere della Sera: si parla anche del suo nuovo impegno televisivo ne La Fuggitiva ...