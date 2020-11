Vite in Fuga: un racconto esagerato ma convincente (parrucche a parte!) (Di lunedì 23 novembre 2020) Vite in Fuga - Tobia De Angelis e Anna Valle Rai 1 ha puntato su un nuovo mix di azione, giallo e dramma familiare come nella sua migliore tradizione. Questo è Vite in Fuga, la fiction PayperMoon partita ieri sera, che ha saputo catturare l’attenzione dello spettatore con un racconto molto articolato, capace di mantenere alto il ritmo per tutta la durata dei primi due episodi, non conservandosi per dopo colpi di scena e picchi emotivi. La storia è altamente romanzata e surreale, esagerata se vogliamo, ma questo fa gioco alla sceneggiatura, che mette in scena un viaggio reale e morale, che scava nei personaggi. La famiglia Caruana ha una vita all’apparenza perfetta, ma uno scandalo finanziario diventa la miccia che fa esplodere le certezze, rivelando i segreti di ognuno e costringendoli ad ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 novembre 2020)in- Tobia De Angelis e Anna Valle Rai 1 ha puntato su un nuovo mix di azione, giallo e dramma familiare come nella sua migliore tradizione. Questo èin, la fiction PayperMoon partita ieri sera, che ha saputo catturare l’attenzione dello spettatore con unmolto articolato, capace di mantenere alto il ritmo per tutta la durata dei primi due episodi, non conservandosi per dopo colpi di scena e picchi emotivi. La storia è altamente romanzata e surreale, esagerata se vogliamo, ma questo fa gioco alla sceneggiatura, che mette in scena un viaggio reale e morale, che scava nei personaggi. La famiglia Caruana ha una vita all’apparenza perfetta, ma uno scandalo finanziario diventa la miccia che fa esplodere le certezze, rivelando i segreti di ognuno e costringendoli ad ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDATV E TOTOSHARE 22 NOVEMBRE 2020: IL DEBUTTO DI VITE IN FUGA, GLENN CLOSE E RON HOWARD DA FAZIO - SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 23 novembre, in prima serata su Rai 1, secondo appuntamento con la serie “Vite in fuga”. Anticipazioni - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. Iscriviti al nostro canale Telegram! - il_Case : Ascolti TV | Domenica 22 novembre 2020. Vite in Fuga parte dal 16.8%. D’Urso 12.6% (presentazione 8.7%), Fazio 10.1… - GossipItalia3 : “Vite in fuga”, Anna Valle è Silvia Caruana: «Soffre come soffrirei io» #gossipitalianews -