Vite in fuga: la trama della prossima puntata, la terza. Tutte le anticipazioni (Di lunedì 23 novembre 2020) Cosa succederà nella prossima puntata di Vite in fuga, la terza? Questa sera, 23 novembre 2020, abbiamo visto l'ispettrice riuscire a rintracciare la famiglia Caruana scappata a Ortisei, ma cosa accadrà ora? Di seguito le anticipazioni (trama) della terza puntata di Vite in fuga: Nel primo episodio Claudio deciderà di chiedere aiuto a Udo, un geniale informatico che soffre di disturbi della personalità. Lo scopo è ben preciso: Udo dovrà riuscire a trovare delle immagini relative alla notte in cui Riccardo è stato assassinato così da poter dimostrare che in quel preciso momento lui si trovava in automobile con la sua amante Gloria Santini. Intanto per Silvia la ...

