Visoni e Covid | è davvero allarme? Ecco cosa c’è da sapere

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – Una delle ultimissime notizie circa ilriguarda, ancora una volta, il coinvolgimento di una specie animale. Stavolta è il turno del visone: il mustelide, allevato allo scopo di ottenere pellicce, è risultato suscettibile all’infezione da coronavirus e,preoccupante, si è dimostrato in grado di reinfettare l’uomo.è successo In Danimarca, il più grande produttore di pellicce di visone al mondo, sono stati registrati almeno 12 casi di passaggio del virus dal visone all’uomo (8 sono lavoratori in allevamenti), dopo che il mustelide era stato infettato da alcuni dipendenti risultati positivi. Il fatto preoccupante non è solo l’accertata suscettibilità di questo animale al virus e la sua capacità di eliminarlo (ossia diffonderlo), ma specialmente la modificazione che il patogeno ha subìto con questo salto di ...