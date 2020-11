Villar alla conquista di Roma: eleganza e geometrie in salsa spagnola (Di lunedì 23 novembre 2020) A meno di dieci mesi dal suo arrivo a Roma, Gonzalo Villar si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella trazione spagnola di Fonseca Tra le grandi rivelazioni della Roma targata 2020 c’è senza ombra di dubbio Gonzalo Villar. Arrivato tra lo stupore generale lo scorso gennaio, il centrocampista murciano sta progressivamente conquistando minuti e credibilità nel reparto giallorosso. La prestazione pressoché perfetta contro il Parma è stata solamente l’ultima di una serie di esibizioni più che convincenti. Le nove presenze incassate in questa prima parte di stagione testimoniano la fiducia crescente riposta in lui da Paulo Fonseca. E non soltanto per le varie assenze che, tra covid e infortuni, hanno tempestato i suoi compagni. Villar deve il suo approdo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) A meno di dieci mesi dal suo arrivo a, Gonzalosi sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella trazionedi Fonseca Tra le grandi rivelazioni dellatargata 2020 c’è senza ombra di dubbio Gonzalo. Arrivato tra lo stupore generale lo scorso gennaio, il centrocampista murciano sta progressivamentendo minuti e credibilità nel reparto giallorosso. La prestazione pressoché perfetta contro il Parma è stata solamente l’ultima di una serie di esibizioni più che convincenti. Le nove presenze incassate in questa prima parte di stagione testimoniano la fiducia crescente riposta in lui da Paulo Fonseca. E non soltanto per le varie assenze che, tra covid e infortuni, hanno tempestato i suoi compagni.deve il suo approdo ...

