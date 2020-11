Vignola | vince due milioni di euro al Gratta e Vinci La tabaccaia | «Lo conosciamo | a momenti sveniva»

(Di lunedì 23 novembre 2020) Laparla ancora alla Gazzetta : «Mi ero anche preoccupata pensando che sarebbe svenuto da un momento all'altro e poi, certo, non lo nascondo, ero molto emozionata anche io. Sono tre anni ...

angiuoniluigi : RT @Corriere: «Il signore che ieri ha vinto al Gratta & Vinci due milioni di euro? Lo conosciamo benissimo, a momenti sveniva» https://t.co… - AvvMennillo : Vignola, vince due milioni di euro al Gratta e Vinci. La tabaccaia: «Lo conosciamo, a m... - AvvMennillo : «Il signore che ieri ha vinto al Gratta & Vinci due milioni di euro? Lo conosciamo benissimo, a momenti sveniva» - Corriere : Vignola, vince due milioni di euro al Gratta e Vinci. La tabaccaia: «Lo conosciamo, a m... - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: «Il signore che ieri ha vinto al Gratta & Vinci due milioni di euro? Lo conosciamo benissimo, a momenti sveniva» https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Vignola vince

La Gazzetta di Modena

Il «grattino» è stato preso all’edicola Arcobaleno domenica pomeriggio. L’uomo non credeva a quel che gli era successo ed è rimasto nella rivendita 10 minuti, «pallidissimo, nel tentativo di capire co ...Il fondo triennale permette di ripartire con manutenzioni e ristrutturazioni per Corni, Wiligelmo ,Muratori e Barozzi ...