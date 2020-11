VIDEO | Violenza donne | Villani Sip | “Il pediatra può segnalare casi e aiutare”

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “La Società italiana di pediatria (Sip), le pediatre e i pediatri italiani contro la violenza, contro la violenza verso le donne, contro la violenza verso i bambini, contro ogni forma di violenza”. A sottolinearlo con forza è il presidente Sip, Alberto Villani, in un video realizzato in occasione del 25 novembre ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. “Il pediatra- ricorda Villani- ha un ruolo molto importante nell’individuare e segnalare tutti i casi, tutte le donne possono fare affidamento sul pediatra come aiuto concreto nei casi di difficoltà”.