Video hot di Guendalina Tavassi | e se avesse detto “non me ne frega niente”?

(Di lunedì 23 novembre 2020) Partiamo subito col dire che questo articolo è scritto da un uomo. Quindi la parte sbagliata della luna. Non potrò mai capire cosa prova una donna che vede i suoiintimi dati in pasto alla rete. Non capirò mai quali sensazioni si provano perché la società in cui sono cresciuto è la stessa che se gli stessiro come protagonista un uomo, lo eleggerebbe in automatico a nuovo “trombeur de femme” nazionale. Il nuovo Rocco Siffredi, il paladino dei maschi italici che ha “castigato” la donna famosa. Quindi qualsiasi tipo di critica è benvenuta, necessaria direi a insegnarmi e insegnarci qualcosa visto che purtroppo chi vuole deve fare tutto da solo. Autodidatta del rispetto per le donne perché, esempi familiari a parte, c’è ben poco materiale in giro da cui apprendere. Quando sono usciti idi ...