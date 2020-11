VIDEO | ‘Elegia Americana’ | su Netflix l’America rurale di Ron Howard con un’irriconoscibile Glenn Close

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Il premio Oscar Ron Howard torna dietro la macchina da presa per raccontare la storia di tre generazioni di una famiglia e le loro eccezionali battaglie. Il film, disponibile dal 24 novembre su Netflix, si chiama ‘Elegia americana’, ed è tratto dal best seller autobiografico, numero uno del New York Times, di J. D. Vance. Nel titolo originale del film, però, al fianco di elegia figura ‘Hillbilly‘, termine dispregiativo con il quale vengono indicate le persone che risiedono nelle aree rurali e montuose degli Stati Uniti d’America. Ed è proprio questo l’universo che Hoaward vuole raccontare e per farlo porta davanti l’obiettivo una irriconoscibile e straordinaria Glenn Close, nel ruolo di una nonna forte, sboccata e appassionata di Terminator, perno di una famiglia disfunzionale. Al suo fianco un’altra straordinaria attrice pluricandidata all’Oscar anche lei, senza mai riuscire a conquistare l’ambita statuetta, Amy Adams. ELEGIA AMERICANA, TRAMA