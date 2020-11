VIDEO | Disabilità, ecco la piattaforma online per fare tutti gli sport a casa (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “Vogliamo essere inclusivi al massimo e non lasciare indietro nessuno, a partire dai ragazzi con disabilità che possono fare lezioni di sport insieme con gli altri. Crediamo che sia proprio questo a fare la differenza”. E’ l’anima sociale della piattaforma ValeVale nata per poter fare sport anche a casa, da remoto, seguendo insegnanti professionisti in modalità live. Adriana Riccio, atleta di taekwondo ITF, alla Dire ha spiegato di aver ideato questa piattaforma proprio con la volontà di unire lo sport a una progettualità sociale. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “Vogliamo essere inclusivi al massimo e non lasciare indietro nessuno, a partire dai ragazzi con disabilità che possono fare lezioni di sport insieme con gli altri. Crediamo che sia proprio questo a fare la differenza”. E’ l’anima sociale della piattaforma ValeVale nata per poter fare sport anche a casa, da remoto, seguendo insegnanti professionisti in modalità live. Adriana Riccio, atleta di taekwondo ITF, alla Dire ha spiegato di aver ideato questa piattaforma proprio con la volontà di unire lo sport a una progettualità sociale.

ItaliaViva : Dall'Assegno unico e universale al Bonus asilo nido, dal fondo assistenza per le disabilità gravi al Bonus Mamma Do… - Disabili_com : RT @vale_fencer: #diverraidiamante Racconti fotografici su donne, disabilità e diritti! In uscita l'8 marzo 2021 in libreria e online. #cis… - antondepierro : RT @antondepierro: 'I veri disabili sono proprio alcuni politici'.Lo affermo a Palermo,durante il mio intervento a un convegno sulla #disab… - EffettoFrank : RT @tetrabondi: Secondo voi cosa fa un bambino disabile, a scuola, durante l’ora di educazione fisica?? Fa educazione fisica!! La vita per… - FraMiette : RT @tetrabondi: Dicevano che non c’erano i prerequisiti per iniziare la #logopedia, ma questa cosa non ci andò assolutamente giù. Era così… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Disabilità Zanardi, la lettera di Papa Francesco: «Caro Alessandro, ha fatto della disabilità una lezione di umanità» Corriere della Sera