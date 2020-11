VIDEO | Da Roma a San Diego, Alba Grifoni la ricercatrice che combatte il Covid-19 (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Nata a Roma ma oggi lavora come scienziata a San Diego. Ha all’attivo diverse pubblicazioni su importanti riviste scientifiche, prime fra tutte ‘Science’, ed è stata di recente citata pubblicamente durante un congresso a Washington da Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per la prevenzione delle malattie infettive statunitense. La ricercatrice Alba Grifoni ha ‘solo’ 34 anni ma già un curriculum di tutto rispetto. Originaria di piazza Bologna, ma cresciuta nel quartiere Eur, da sempre è appassionata di cellule T, le ‘guerriere’ del sistema immunitario in grado di combattere le aggressioni contro diverse infezioni virali. DAL DOTTORATO AGLI STUDI SUL COVID-19 Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Nata a Roma ma oggi lavora come scienziata a San Diego. Ha all’attivo diverse pubblicazioni su importanti riviste scientifiche, prime fra tutte ‘Science’, ed è stata di recente citata pubblicamente durante un congresso a Washington da Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per la prevenzione delle malattie infettive statunitense. La ricercatrice Alba Grifoni ha ‘solo’ 34 anni ma già un curriculum di tutto rispetto. Originaria di piazza Bologna, ma cresciuta nel quartiere Eur, da sempre è appassionata di cellule T, le ‘guerriere’ del sistema immunitario in grado di combattere le aggressioni contro diverse infezioni virali. DAL DOTTORATO AGLI STUDI SUL COVID-19

