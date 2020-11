VIDEO – ‘Alleanza Secondigliano’, sconfinamenti e spari: fiction come realtà (o viceversa?) (Di lunedì 23 novembre 2020) Il mondo… capovolto: a leggere i fatti così come raccontati dai Carabinieri di Napoli, sembra di rivedere le sequenze della serie tv ‘Gomorra’ diretta dal regista Stefano Sollima in una sovrapposizione pressoché perfetta (ed alquanto impressionante) tra la realtà e la fiction ispirata al libro di Roberto Saviano. Il Comando provinciale dei Carabinieri racconta del tentativo di ‘sconfinamento’ di una organizzazione in altra zona e della reazione del clan lì egemone. Diversi, rispetto alla fiction, sono solo i volti e nomi, che qui non riporteremo in quanto preferiamo piuttosto descrivere il fenomeno attraverso le dinamiche e le motivazioni che spingono all’azione. L’Arma rende noto: “Persone vicine ad una delle organizzazioni malavitose operanti nell’ area napoletana di Ponticelli tentano estorsione in una ‘piazza di ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 23 novembre 2020) Il mondo… capovolto: a leggere i fatti cosìraccontati dai Carabinieri di Napoli, sembra di rivedere le sequenze della serie tv ‘Gomorra’ diretta dal regista Stefano Sollima in una sovrapposizione pressoché perfetta (ed alquanto impressionante) tra lae laispirata al libro di Roberto Saviano. Il Comando provinciale dei Carabinieri racconta del tentativo di ‘sconfinamento’ di una organizzazione in altra zona e della reazione del clan lì egemone. Diversi, rispetto alla, sono solo i volti e nomi, che qui non riporteremo in quanto preferiamo piuttosto descrivere il fenomeno attraverso le dinamiche e le motivazioni che spingono all’azione. L’Arma rende noto: “Persone vicine ad una delle organizzazioni malavitose operanti nell’ area napoletana di Ponticelli tentano estorsione in una ‘piazza di ...

Giorgiolaporta : Io ricordo tutto, anche quando 3 anni fa #Berlusconi parlava di alleanza con il #Pd al Tg1. Fedeli alla #Lega e all… - Alyx_002 : Ho appena realizzato che ho detto Triplice Alleanza anziché Triplice Intesa, spero la prof realizzi che mi sono con… - Waffel44 : Non io che sto pensando ad una piccola alleanza con le Zoppine per sbattere fuori MTR. Zoppine, call me. #gfvip - patriziamolina : @virginiaraggi Autobus nuovi della #raggi.Quelli che annuncia un giorno sì e l'altro pure.Mandiamola via subito pr… - patriziamolina : Autobus nuovi della #raggi.Quelli che annuncia un giorno sì e l'altro pure.Mandiamola via o Roma brucerà x sempre.A… -