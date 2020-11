Via alla XII edizione (interamente on line) del Gala del cinema e della fiction in Campania (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ stata presentata questa mattina alla stampa la XII edizione del Gala del cinema e della fiction in Campania, che causa Covid 19, si svolgerà interamente on line fino al 27 novembre. Sono intervenuti all’incontro: Valeria della Rocca, titolare della Solaria Service-Organizzazione Eventi, Presidente dell’Associazione Donne e Turismo, patron e ideatrice della kermesse, Marco Spagnoli, giornalista, critico cinematografico, regista e sceneggiatore in veste di Direttore artistico della manifestazione, Felice Casucci, Assessore al Turismo ed alla Semplificazione Amministrativa Regione Campania, Titta Fiore e Maurizio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ stata presentata questa mattinastampa la XIIdeldelin, che causa Covid 19, si svolgeràonfino al 27 novembre. Sono intervenuti all’incontro: ValeriaRocca, titolareSolaria Service-Organizzazione Eventi, Presidente dell’Associazione Donne e Turismo, patron e ideatricekermesse, Marco Spagnoli, giornalista, criticotografico, regista e sceneggiatore in veste di Direttore artisticomanifestazione, Felice Casucci, Assessore al Turismo edSemplificazione Amministrativa Regione, Titta Fiore e Maurizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Via alla Massa, via alla mascherine gratis: i giorni per il ritiro e il calendario per cognomi Il Tirreno SpaceX ha rinviato il lancio dei satelliti Starlink al 24 Novembre

SpaceX ha rinviato il lancio dei 60 satelliti Starlink da questa mattina (ora italiana) al 24 Novembre 2020 per cause ancora da chiarire. Si sarebbe trattato di uno dei lanci da record con il primo st ...

Dal Papa un invito al Terzo settore a cambiare e ad andare oltre il proprio perimetro

La critica alla filantropia e al Terzo settore fatta ai giovani economisti radunati ad Assisi dicono di percorso istituente che non è riuscito ad impattare sugli assetti delle politiche, sui modelli o ...

