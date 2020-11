"Vediamo se hai il coraggio": Brosio tradito dalla baby fidanzata? Bomba in studio dalla D'Urso (Di lunedì 23 novembre 2020) La fidanzata di Paolo Brosio, 22 enne con un fisico da sballo, è accusata di tradimento. Ma dalle foto che sono spuntate su un settimanale non c'è traccia si alcun bacio sulla bocca. Nulla di compromettente. E adesso si alza un polverone. Al Live Non è la D'Urso, uno di fronte l'altro, arrivano Brosio e Maria Laura De Vitis. La D'Urso indaga: c'è stato un tradimento con un noto imprenditore milanese? Sembra di no. Ma lui, in esclusiva al Live, dice che ci sarebbe stato un bacio. Non ci crede Brosio e nemmeno Maria Laura, che ammette di voler fare televisione sognando una carriera nel mondo della moda. Ma al Live Maria Laura chiede il confronto in diretta con l'imprenditore. “Vediamo se ha il coraggio di dire queste cose dal vivo. E' tutto falso”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Ladi Paolo, 22 enne con un fisico da sballo, è accusata di tradimento. Ma dalle foto che sono spuntate su un settimanale non c'è traccia si alcun bacio sulla bocca. Nulla di compromettente. E adesso si alza un polverone. Al Live Non è la D', uno di fronte l'altro, arrivanoe Maria Laura De Vitis. La D'indaga: c'è stato un tradimento con un noto imprenditore milanese? Sembra di no. Ma lui, in esclusiva al Live, dice che ci sarebbe stato un bacio. Non ci credee nemmeno Maria Laura, che ammette di voler fare televisione sognando una carriera nel mondo della moda. Ma al Live Maria Laura chiede il confronto in diretta con l'imprenditore. “se ha ildi dire queste cose dal vivo. E' tutto falso”, ...

mimisweetu : Domanda: Secondo voi qual è la domanda più noiosa, ripetitiva e irritante che ogni donna deve subirsi?? 1) Cosa st… - hylunejin : 00:17 @sunshjnepark anche un twt singolo hai ora, poi vediamo se continui a dire che non ti voglio bene >:( - AleCicchitti96 : Io ho vinto il mio derby personale, mentre tu, pezzo di merda, hai perso, a casa tua, per mano di una squadra che h… - ilrossoeilnero2 : @MiVisda @frigiola Infatti ... erano 4 contro 3 al limite area. Tu lo hai fatto notare? Il fallo simile di politano… - realbeast6969 : @VivyanLancaster Hai ragione, vediamo se riusciremo a vincere la partita sabato prossimo... in caso mi farò un regalo -

Ultime Notizie dalla rete : Vediamo hai Live Non è la D'Urso, Brosio e la fidanzata faccia a faccia: "Vediamo se hai il coraggio". Tradimento, una bomba LiberoQuotidiano.it Loredana Berté choc a Verissimo: «Io, violentata a 17 anni. Borg? Chiamava le prostitute»

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che ricorrà il 25 novembre, Silvia Toffanin ha dedicato il suo appuntamento settimanale ...

La partita geopolitica sui vaccini

Quella del vaccino, per Orban, “non deve diventare una questione politica: è una questione sanitaria, serve a salvare vite”. Ma non è così. La partita che si sta giocando punta infatti a destituire le ...

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che ricorrà il 25 novembre, Silvia Toffanin ha dedicato il suo appuntamento settimanale ...Quella del vaccino, per Orban, “non deve diventare una questione politica: è una questione sanitaria, serve a salvare vite”. Ma non è così. La partita che si sta giocando punta infatti a destituire le ...