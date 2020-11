Vasco Rossi presenta il nuovo singolo a Danza Con Me, la promessa di Roberto Bolle: “Lo farò ballare” (Di lunedì 23 novembre 2020) Vasco Rossi presenta il nuovo singolo a Danza Con Me, con Roberto Bolle. Il rocker di Zocca sarà anche ballerino, come promette l’étoile che da qualche anno ha preso l’abitudine di aprire il nuovo anno con uno show dedicato al ballo e all’intrattenimento. L’annuncio è anche arrivato sui canali ufficiali di Vasco Rossi, che ha così confermato la sua presenza sul palco di Roberto Bolle per la presentazione del nuovo singolo con il quale aprirà una nuova era musicale. La scelta di rilasciare il singolo nel giorno di Capodanno non è casuale: il Kom aveva infatti dichiarato di voler inaugurare l’anno ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020)ilCon Me, con. Il rocker di Zocca sarà anche ballerino, come promette l’étoile che da qualche anno ha preso l’abitudine di aprire ilanno con uno show dedicato al ballo e all’intrattenimento. L’annuncio è anche arrivato sui canali ufficiali di, che ha così confermato la sua presenza sul palco diper lazione delcon il quale aprirà una nuova era musicale. La scelta di rilasciare ilnel giorno di Capodanno non è casuale: il Kom aveva infatti dichiarato di voler inaugurare l’anno ...

Corriere : La certezza che «sopravvivrò anche a questo» a meno che non «morirò di noia per il lockdown» - LeoMilan80 : A Capodanno Vasco Rossi “balla con Bolle” - STREETRADIOweb : Vasco Rossi - ...Stupendo - MondoTV241 : Danza con Me, ritorna il programma di Roberto Bolle, con ospite #VascoRossi #robertobolle #danzaconme - 100kgdicaos : Ha detto tutto Vasco Rossi -