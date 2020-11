Valentina Autiero a Uomini e Donne insieme a Germano Avolio: ecco tutte le novità sui due protagonisti del dating show (Di lunedì 23 novembre 2020) Nuovi pettegolezzi fanno discutere sui personaggi presenti a “Uomini e Donne” il programma tanto amato dal pubblico italiano e condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Questa volta a finire sotto la lente del tanto temuto gossip è stata la bella dama del trono Over Valentina Autiero. La dama ha sostato per moltissimi anni all’interno del programma televisivo, ma la sua permanenza non ha spesso portato l’incontro desiderato. La bella Valentina infatti ha avuto soltanto delle storie passeggere che non sono mai sfociate in qualcosa di più serio. Ci sono stati alcuni Uomini a cui Valentina si era sinceramente avvicinata e forse anche presa una bella cotta, ma a quanto pare sono stati tutti fuochi di paglia. Foto: Instagram/Uomini e ... Leggi su virali.video (Di lunedì 23 novembre 2020) Nuovi pettegolezzi fanno discutere sui personaggi presenti a “” il programma tanto amato dal pubblico italiano e condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Questa volta a finire sotto la lente del tanto temuto gossip è stata la bella dama del trono Over. La dama ha sostato per moltissimi anni all’interno del programma televisivo, ma la sua permanenza non ha spesso portato l’incontro desiderato. La bellainfatti ha avuto soltanto delle storie passeggere che non sono mai sfociate in qualcosa di più serio. Ci sono stati alcunia cuisi era sinceramente avvicinata e forse anche presa una bella cotta, ma a quanto pare sono stati tutti fuochi di paglia. Foto: Instagram/e ...

