Vaccino Covid, viaggio nel cuore scientifico dello Spallanzani. Il direttore Ippolito: "L'Italia è competitiva nonostante pochi investimenti" (Di lunedì 23 novembre 2020) La seconda ondata di Covid-19? Una conseguenza del "rilassamento progressivo" dei mesi estivi, quando "non abbiamo saputo percepire che quanto successo nel nord-ovest del Paese poteva accadere anche in altre aree". Così, l'Italia, dopo il primo lockdown dello scorso marzo e la ripartenza, è tornata nel "buio più buio" dell'emergenza coronavirus. A dirlo Giuseppe Ippolito, il direttore scientifico dello Spallanzani, l'Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma (Inmi), uno dei centri simbolo della ricerca italiana. Qui dallo scorso 24 agosto è iniziata la sperimentazione di GRAd-CoV2, il candidato Vaccino anti Covid di Reithera, l'azienda di biotecnologie di Castel Romano, alle porte di Roma. Un progetto, quello di realizzare ...

