Vaccino Covid: in Emilia Romagna i primi test da dicembre (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Emilia Romagna si conferma in prima linea contro il Covid, via libera al Vaccino. Il virologo Pierluigi Viale annuncia che i test potrebbero prendere il via nella regione già a partire da dicembre L‘Emilia Romagna dice sì al Vaccino e si pone come regione in prima linea contro il Covid. Sul fronte ricerca intervengono due eccellenze della sanità Emilio-romagnola: si tratta del Policlinico Sant’Orsola di Bologna e dell’azienda Ospedaliera-universitaria di Modena. Secondo il virologo Pierluigi Viale la regione potrebbe partire già dalla settimana prossima. A darne l’annuncio è proprio il presidente Stefano Bonaccini che con orgoglio pubblica un post in cui chiama le due aziende ospedaliere “centri di eccellenza”. La ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) L’si conferma in prima linea contro il, via libera al. Il virologo Pierluigi Viale annuncia che ipotrebbero prendere il via nella regione già a partire daL‘dice sì ale si pone come regione in prima linea contro il. Sul fronte ricerca intervengono due eccellenze della sanità Emilio-romagnola: si tratta del Policlinico Sant’Orsola di Bologna e dell’azienda Ospedaliera-universitaria di Modena. Secondo il virologo Pierluigi Viale la regione potrebbe partire già dalla settimana prossima. A darne l’annuncio è proprio il presidente Stefano Bonaccini che con orgoglio pubblica un post in cui chiama le due aziende ospedaliere “centri di eccellenza”. La ...

matteorenzi : Per distribuire il vaccino ci vuole l’esercito, non Arcuri #Renzi #Covid - fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - HuffPostItalia : Pfizer sta preparando una versione in polvere del suo vaccino anti-Covid - a_meluzzi : Robert F. Kennedy Jr: “Il nuovo vaccino COVID va assolutamente evitato” - - ManconiMita : RT @Ettore31791256: I terrapiattisti organici, novax sistematici dicono che il vaccino anti-COVID distrugge il cervello. Non avendone uno,… -