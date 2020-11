Vaccino contro il Coronavirus, Irbm Pomezia: “In Italia nei prossimi due mesi fino a tre milioni di dosi” (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Arrivano notizie promettenti sul vaccino anti-Covid che vede capofila la multinazionale Astrazeneca, la Oxford University e l’italiana Irbm di Pomezia. L’efficacia alla prima somministrazione è del 70% ma sale al 90% dopo la seconda. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Arrivano notizie promettenti sul vaccino anti-Covid che vede capofila la multinazionale Astrazeneca, la Oxford University e l’italiana Irbm di Pomezia. L’efficacia alla prima somministrazione è del 70% ma sale al 90% dopo la seconda.

matteorenzi : Per il vaccino serve l’esercito italiano, anche sul fronte della logistica. La guerra non la facciamo allo spritz m… - RobertoBurioni : Il nuovo vaccino a mRNA contro COVID-19, spiegato grazie a @chetempochefa e @fabfazio , che ringrazio per l'opportu… - chetempochefa : “Tutto ci fa pensare che il vaccino funziona” - @RobertoBurioni a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre e l’importante spi… - wikimarcok : RT @CalaminiciM: Il prof. Galli , 69 anni , medico in prima linea nella lotta contro il covid , ancora non ha avuto il vaccino antinfluenza… - LucaSucci : RT @masman007: @robersperanza Sarebbe ora di non dare fslse illusioni agli italiani dopo averli già vessati e ingannati: -