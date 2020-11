Vaccino | come funziona l’alleato numero uno del sistema immunitario

Leggi su zon

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tutto il mondo aspetta con ansia notizie favorevoli dalle sperimentazioni in atto. Maè fatto edavvero un? La corsa agli armamenti per arginare la diffusione del Covid continua senza sosta, con la comunità scientifica impegnata su più fronti per individuare il rimedio definitivo che sembra possa essere rintracciato solo nel, da utilizzare quale soluzione finale per far sì che la pandemia in atto diventi un semplice brutto ricordo. A tal proposito le dicerie anti Covid riguardo quella che è stata una delle scoperte fondamentali per il progresso della scienza, nonché ciò che ha permesso al genere umano di eliminare per sempre il vaiolo e di ridurre drasticamente la diffusione della poliomielite nel mondo, negli ultimi giorni sono tornate prepotentemente di moda ...