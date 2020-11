Vaccino AstraZeneca-Oxford ha efficacia media del 70%: tre miliardi di dosi nel 2021 (Di martedì 24 novembre 2020) I dati di efficacia annunciati sono preliminari e la ricerca prosegue. Con mezza dose seguita da una dose intera il Vaccino funziona al 90%. Si conserva in frigo. Tre miliardi di dosi entro il 2021. Leggi su corriere (Di martedì 24 novembre 2020) I dati diannunciati sono preliminari e la ricerca prosegue. Con mezza dose seguita da una dose intera ilfunziona al 90%. Si conserva in frigo. Tredientro il

sbonaccini : Due centri di eccellenza della @RegioneER in prima linea nella sperimentazione del vaccino Oxford-AstraZeneca. I te… - petergomezblog : Coronavirus, Oxford-Astrazeneca: “Il nostro vaccino ha un’efficacia media del 70%, ma con una dose e mezza raggiung… - Agenzia_Ansa : #Vaccino #AstraZeneca, efficacia al 90% per le dosi al pubblico. Disponibili 200 milioni di dosi per fine anno, 700… - marcoregni : Sul vaccino italoinglese #AstraZeneca leggere uno/due di @repubblica by @elenadusi e @antoguerrera - graziasteps : RT @aletapparini: Questa è stupenda. Il vaccino AstraZeneca (Oxford) risulta avere efficacia del 62% con due dosi piene ma del 90% con una… -