Vaccino Astrazeneca ChAdOx1 efficace sino al 90% a seconda dei dosaggi – altre buone notizie dal fronte pandemico (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Vaccino Astazeneca si unisce al numero di vaccini la cui valutazione, e quindi commercializzazione, potrà avvenire entro il 2021. Vi avevamo detto dando i promettenti dati dei vaccini Pfizer e Moderna che non stiamo facendo il tifo per un Vaccino in particolare, anzi. Vaccine Tracker, un portale ospitato dal New York Times, ospita un lungo elenco dei vaccini che hanno raggiunto l'ultima fase di testing, e la speranza è che un numero sempre maggiore di loro arrivi alla "rolling review", la "prova sul campo" che consente la vaccinazione. Perché il problema principale dell'introduzione di una nuova vaccinazione è il tempo. Ci sono sette miliardi e mezzo di persone in questo vasto mondo, e la macchina produttiva è appena partita. Significa che più vaccini saranno prodotti nel mondo, più persone contemporaneamente potranno essere vaccinate e prima ...

