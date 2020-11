Vaccino antinfluenzale in ritardo nel Lazio: 'Non dipende dalla Regione ma dalla mancata fornitura. Presto altre 500mila dosi' (Di lunedì 23 novembre 2020) Da qualche giorno si parla di ritardi nella campagna vaccinale nel Lazio : e oggi interviene la Regione, che tramite l'Unità di Crisi Covid-19 fa sapere come questi ritardi siano da attribuire alla ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) Da qualche giorno si parla di ritardi nella campagna vaccinale nel: e oggi interviene la, che tramite l'Unità di Crisi Covid-19 fa sapere come questi ritardi siano da attribuire alla ...

