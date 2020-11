Vaccino antinfluenzale, il Lazio diffida Sanofi: “Ritardi per colpa loro, hanno consegnato solo 823mila dosi su 1,4 milioni ordinate” (Di lunedì 23 novembre 2020) La Regione Lazio diffida Sanofi e accusa la casa farmaceutica francese di aver rallentato la campagna di vaccinazione antinfluenzale. “I ritardi nella campagna vaccinale del Lazio sono attribuibili esclusivamente alla mancata fornitura di circa 500mila dosi di Vaccino da parte della società Sanofi Pasteur che si è aggiudicata la gara per fornire 1,4 milioni di dosi e finora ne ha consegnate 823mila”, è l’accusa dell’ente guidato da Nicola Zingaretti. All’appello mancano quindi oltre mezzo milione dosi. “La Sanofi è stata già diffidata da parte della Centrale acquisti regionale a consegnare tutto ciò che è stato contrattualizzato ed ora è stata attivata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) La Regionee accusa la casa farmaceutica francese di aver rallentato la campagna di vaccinazione. “I ritardi nella campagna vaccinale delsono attribuibili esclusivamente alla mancata fornitura di circa 500miladida parte della societàPasteur che si è aggiudicata la gara per fornire 1,4die finora ne ha consegnate”, è l’accusa dell’ente guidato da Nicola Zingaretti. All’appello mancano quindi oltre mezzo milione. “Laè stata giàta da parte della Centrale acquisti regionale a consegnare tutto ciò che è stato contrattualizzato ed ora è stata attivata ...

