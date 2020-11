Vaccino antinfluenzale, Galli furioso: “È uno scandalo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Alessandro Nunziati “Io non sono ancora riuscito ad avere la vaccinazione antinfluenzale. Ho 69 anni, sono un operatore sanitario ma non sono ancora riuscito ad avere il Vaccino antinfluenzale”: queste le parole di Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, che in collegamento a “L’aria di domenica” su La7 ha denunciato la sua situazione. “Questo è un Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 23 novembre 2020) Alessandro Nunziati “Io non sono ancora riuscito ad avere la vaccinazione. Ho 69 anni, sono un operatore sanitario ma non sono ancora riuscito ad avere il”: queste le parole di Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, che in collegamento a “L’aria di domenica” su La7 ha denunciato la sua situazione. “Questo è un Impronta Unika.

SkyTG24 : Regione Lombardia: distribuite 1,8 milioni dosi vaccino antinfluenzale - LiaQuartapelle : Gli infermieri lombardi al presidente Fontana: “Abbiamo letto che il presidente ha elogiato la tenerezza com cui la… - fattoquotidiano : L’azienda sanitaria di Milano: “Disponibilità ridottissime di vaccino antinfluenzale per over 65, nessuna disponibi… - anninavigneto : @ciuffino Io in Lombardia ho fatto il vaccino antinfluenzale il 21 ottobre dal mio medico di base. Possibile che Ga… - affariroma : #Vaccino antinfluenzale, mancano 500mila dosi nel Lazio: Regione in emergenza - -