Vaccino anti-Covid, la lettera di Crisanti: “Ho espresso un concetto di buon senso, contro di me un inferno mediatico senza precedenti” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il professor Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia e direttore del Dipartimento di Medicina molecolare presso l’Università di Padova, è tornato sulla questione del Vaccino anti Covid in una lettera inviata al Corriere della Sera. Lo scienziato nei giorni scorsi era finito al centro di una polemica per aver affermato che a gennaio non farebbe il Vaccino contro il Coronavirus (qui l’intervista di TPI a Crisanti). “Ho affermato che non lo avrei fatto fino a che i dati di efficacia e sicurezza non fossero stati messi a disposizione sia della comunità scientifica sia delle autorità che ne regolano la distribuzione”, scrive il microbiologo, che rivendica: “Ho formulato un concetto di buon senso che non ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) Il professor Andrea Cris, ordinario di Microbiologia e direttore del Dipartimento di Medicina molecolare presso l’Università di Padova, è tornato sulla questione delin unainviata al Corriere della Sera. Lo scienziato nei giorni scorsi era finito al centro di una polemica per aver affermato che a gennaio non farebbe ilil Coronavirus (qui l’intervista di TPI a Cris). “Ho affermato che non lo avrei fatto fino a che i dati di efficacia e sicurezza non fossero stati messi a disposizione sia della comunità scientifica sia delle autorità che ne regolano la distribuzione”, scrive il microbiologo, che rivendica: “Ho formulato undiche non ...

