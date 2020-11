Vaccino anti-Covid, il piano di Arcuri: un punto di somministrazione ogni 20mila cittadini (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Commissario per l'emergenza coronavirus, in commissione bilancio alla Camera, ha illustrato nuovi aspetti del piano per la vaccinazione, al momento in fase di definizione. Previsto un punto di "conservazione e somministrazione" dei vaccini ogni 20-30mila cittadini. Si terrà conto di 4 variabili ed è già stato chiesto alle Regioni di indicare i luoghi prescelti. Arcuri ha anche spiegato che sono già stati spesi 94 milioni e che nel riparto europeo, l'Italia ha diritto al 13,5% dei vaccini Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Commissario per l'emergenza coronavirus, in commissione bilancio alla Camera, ha illustrato nuovi aspetti delper la vaccinazione, al momento in fase di definizione. Previsto undi "conservazione e" dei vaccini20-30mila. Si terrà conto di 4 variabili ed è già stato chiesto alle Regioni di indicare i luoghi prescelti.ha anche spiegato che sono già stati spesi 94 milioni e che nel riparto europeo, l'Italia ha diritto al 13,5% dei vaccini

